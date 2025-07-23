Появилось видео, как провалились под землю машины на парковке в Татарстане

Машины провалились под землю на парковке Wildberries в Татарстане. Видео

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Три машины рухнули в провал из-за обвала почвы на парковке, принадлежащей компании Wildberries, на территории индустриального парка «Зеленодольск» в Татарстане, сообщает мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «в результате сильного ливня произошел обвал грунта части парковочного пространства компании Wildberries. Пострадало три автомобиля». На кадрах с камер видно, как машины одна за другой падают в образовавшуюся яму. По краям ямы обильно стекает вода.

Телеграм-канал Mash Iptash сообщил, что машины провалились под землю у склада в деревне Новая Тура.

В Wildberries РБК пояснили, что пострадали машины сотрудников склада. Въезд на территорию складского комплекса временно ограничили до полного устранения последствий непогоды.

При этом склад до того момента будет принимать товары с задержкой, но штрафы «за недовоз, отмену поставок и отгрузку вне запланированных дат отменены».

Полностью восстановить покрытие планируют 25 июля.