Мединский заявил, что знаком с планами Киева предложить встречу лидеров

Владимир Мединский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Делегация Украины может добиваться на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле договоренности о встрече лидеров двух государств. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский по прилете в Стамбул, передает ТАСС.

«Слышал, что они [делегация Украины] про это говорят», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Третий раунд переговоров должен начаться в 19:00 23 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская — находится в Анкаре.

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