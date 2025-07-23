Мединский заявил, что знаком с планами Киева предложить встречу лидеров
Делегация Украины может добиваться на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле договоренности о встрече лидеров двух государств. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский по прилете в Стамбул, передает ТАСС.
«Слышал, что они [делегация Украины] про это говорят», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Третий раунд переговоров должен начаться в 19:00 23 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская — находится в Анкаре.
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