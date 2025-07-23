В Донском районе Москвы в рамках проекта КРТ построят жилье по реновации
Столичные власти планируют реорганизовать по проекту комплексного развития территории (КРТ) участок, расположенный в Донском районе на юге Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, подчеркнув при этом, что соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.
По его словам, речь идет об участке площадью 0,71 га на Загородном шоссе, владение 10/2. В результате редевелопмента там возведут жилой дом площадью около 24,4 тыс. кв. м, который будет направлен на реализацию программы реновации жилищного фонда.
«Площадь квартир в будущей новостройке ориентировочно составит 14,7 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем около 500 москвичей, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. — В шаговой доступности есть школа, детский сад, медицинский центр, магазины. Рядом также находится станция «Крымская» Московского центрального кольца».
Столичная программа комплексного развития территорий подразумевает создание на месте бывших гаражей, промзон и неэффективно используемых участков современных кварталов самого разного назначения. Цель — вернуть обширные территории в экономический оборот города. Данная работа проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее, подводя итоги пятилетия реализации данной программы в столице, сообщил, что на данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.
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