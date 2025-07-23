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Москвичи использовали QR-коды для оценки работы транспорта 35 тыс. раз

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Столичные власти в рамках программы развития городского транспорта постоянно совершенствуют современные пассажирские сервисы, для того чтобы поездки в столице были еще комфортнее. В частности, с помощью QR-кодов, размещенных на кабине водителя и накопительной площадке наземного транспорта, можно отправить благодарность водителям или оставить предложения по улучшению его работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, с момента запуска сервиса службы Мосгортранса приняли и отработали более 35 тыс. сообщений от пассажиров, которые, например, отправляли отзывы о необходимости корректировки температурного режима в салоне, после чего специалисты эксплуатационных площадок оперативно устраняли проблему. Также через QR-код можно оценить работу маршрута и пройти опрос о работе наземного транспорта.

«Обратную связь о качестве поездки можно оставить с помощью специальных наклеек с QR-кодами внутри автобуса или электробуса Мосгортранса. С начала года пассажиры воспользовались сервисом более 13 тыс. раз, — уточнил вице-мэр. — Это помогает нам поддерживать высокий уровень комфорта в транспорте и улучшать качество сервисов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин».

Отметим, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо навести камеру телефона на стикер с QR-кодом, перейти на сайт по ссылке, указать номер маршрута и после этого оценить комфорт поездки или оставить комментарий в анкете либо написать о забытых в салоне вещах или внести предложения по улучшению работы. Также по возможности пользователь сервиса может подкрепить свое сообщение фото или видеоматериалами.

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