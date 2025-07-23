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Общество ,  
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The Telegraph рассказала о нападениях косаток на суда у берегов Испании

Фото: Hagen Hopkins / Getty Images
Фото: Hagen Hopkins / Getty Images

Два моряка были спасены испанской береговой охраной в понедельник, когда их судно подверглось нападению косаток у побережья Страны Басков на севере страны, пишет The Telegraph.

«По какой-то неизвестной причине косатки развили склонность ломать рули парусников, и как только они достигают этого, они оставляют лодку в покое», — рассказал профессор Фолькер Дик, профессор охраны дикой природы в Университете Камбрии. В основном ученые предполагают, что косатки могут атаковать суда от скуки, защищать свою территорию или демонстрировать игривое поведение. Однако есть еще одна версия, согласно которой самка, известная биологам по кличке Уайт Гладис (White Gladis), научила сородичей атаковать суда после травмы от столкновения с лодкой или попадания в браконьерские сети. 

Как пишет The Telegraph, во время атаки косатки подходят с кормы, бьют по рулю, а затем теряют интерес, как только судно останавливается. Обычно в нападении принимают участие около 15 особей. Власти Испании советуют морякам не останавливаться, а на полной скорости идти к мелководью, что затрудняет таран руля.

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Первые сообщения об агрессивных косатках у берегов Испании появились в мае 2020 года. В сентябре того же года власти запретили судам выходить в море с северо-запада Испании после 29 случаев атак. С 2021 года от таких атак затонуло как минимум шесть маломерных судов, включая два в прошлом году. Кроме того, нападению косаток в 2024 году подверглись две яхты.

Два инцидента в августе 2023 года стали первыми случаями столкновений с косатками у побережья Страны Басков. В первом из них стая из пяти особей повредила руль и корпус парусника, но судно уцелело. Во втором французский тримаран также отделался легким повреждениями.

Косатка — морское млекопитающее семейства дельфиновых. Самцы косатки вырастают в длину до 10 м и имеют массу до 10 т. Косатки населяют почти весь Мировой океан. Обычно держатся небольшими (до 50 особей) очень устойчивыми группами.

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