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Общество ,  
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В Аргентине запретили зубную пасту Colgate из-за жалоб на язвы и отеки

Власти Аргентины ввели запрет на использование, распространение и продвижение зубной пасты Colgate после жалоб местных жителей на побочные эффекты, сообщило национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Потребители пожаловались на пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint, число случаев достигло 19, говорится в сообщении на сайте аргентинского правительства.

ANMAT получило сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, появлении волдырей, язв, жжения, отеков и боли после пользования зубной пастой.

Ведомство осуществляет мониторинг подобных случаев и призывает население сообщать о любых нежелательных явлениях, которые возникают после использования зубной пасты.

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Фото:Madhourse / Imago Images / Global Look Press

В мае Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте марки Colgate Total Clean Mint после того, как в Бразилии запретили продажу пасты. В течение года количество обращений от пострадавших после использования Colgate превысило 11 тысяч.

Продажу запретили в марте 2025 года, производитель тогда подал апелляцию, однако позднее ее отозвали, из-за чего Colgate окончательно прекратила продажу товара в Бразилии.

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Полина Минаева
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