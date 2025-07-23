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Политика ,  
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Непризнанная страна захватила турецкое судно с БТР и зенитками для Сомали

Непризнанный Пунтленд перехватил турецкое судно с военной техникой для Сомали

Власти непризнанного государства Пунтленд перехватили турецкое грузовое судно, на борту которого находилась военная техника, предназначенная для федерального правительства Сомали, пишет Somali Guardian и The Maritime Executive.

По словам официальных лиц Пунтленда, на судне были обнаружены современные бронетранспортеры (БТР), зенитные орудия и другое вооружение. Точное место задержания судна пока не разглашается.

Пунтленд в восточной части Сомали провозгласил себя «автономным государством» в 1998 году, в 2004 году официально признан автономным районом в составе федеративного Сомали.

Перехваченные машины, по предварительной информации, являются одной из последних поставок экспортной оборонной продукции из Турции. Передача нового оружия значительно усилит потенциал вооруженных сил Сомали, пишет издание.

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Фото:Woohae Cho / Getty Images

Правительство Сомали пока не прокомментировало сообщение о перехвате. Событие произошло на фоне углубляющегося политического кризиса между Могадишо и Пунтлендом. Ранее на этой неделе Пунтленд обвинил правительство Сомали в мобилизации ополченцев, которые вступили в столкновения с вооруженными силами Пунтленда в восточном регионе Санаг.

Турция — один из ключевых партнеров правительства Сомали, в том числе в военной сфере. В последние годы страна обучала военных Сомали, предоставляла снаряжение и оказывала материально-техническую поддержку.

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Полина Минаева
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