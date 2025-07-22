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Патриарх Кирилл проехался на «КАМАЗе» в Набережных Челнах. Видео

Появилось видео катания патриарха Кирилла на «КАМАЗе» в Набережных Челнах

Патриарх Кирилл проехался на «КАМАЗе» в Набережных Челнах. Видео
Video

Патриарх Кирилл посетил научно-технический центр КАМАЗа в Набережных Челнах вместе с главой республики Рустамом Миннихановым, сообщается на сайте автопроизводителя. Он прокатился на «КАМАЗе» и автомобиле Tank по территории центра.

Как говорится в сообщении пресс-службы, патриарх лично оценил «плавность хода и комфортабельность автомобиля «КАМАЗ».

Компания передала в дар РПЦ пригородный автобус «КАМАЗ-5222». Патриарх, в свою очередь, подарил компании Казанскую икону Божией Матери.

Ранее патриарх Кирилл и глава Татарстана заложили в Набережных Челнах кафедральный собор. По словам Минниханова, в городе также появится православная гимназия. Первый этап ее строительства планируется завершить к 1 сентября.

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Теги
Алина Нафикова
патриарх Кирилл РПЦ Рустам Минниханов Набережные Челны КАМАЗ
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