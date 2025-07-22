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Сбившему двух человек во время дрифта в Одинцово дали три года колонии

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев (Фото: gadji_gadjiewww / Telegram)

Автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего двух людей во время дрифта в подмосковном Одинцово, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Его признали виновным по ст. 267.1 и п. «б» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса — хулиганские действия, создающие опасность для движения транспорта и ДТП с тяжкими последствиями с оставлением места аварии.

«Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 200 тыс. руб. и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года и шесть месяцев», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Речь идет об аварии, которая произошла 16 ноября 2024 года. Тогда ночью на парковке в районе 4-го километра Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Гаджиев, находясь за рулем машины BMW, не справился с управлением и наехал на стоящих на обочине зрителей. После чего блогер скрылся с места происшествия.

Его задержали 26 ноября. По данным РЕН ТВ, Гаджиев сам явился с повинной. 28 ноября его заключили под стражу до 15 января 2025 года. В аварии пострадали два человека. Как писал телеканал, блогер сбил женщину с коляской.

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Полина Харчевникова
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