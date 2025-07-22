В Белорецке сотрудницу военкомата уволили после жалоб матерей военных

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В башкирском Белорецке сотрудницу военкомата уволили после жалоб родственников погибших участников военной операции на Украине, пишет «Молодежная газета».

О проверке в отношении чиновницы сообщил председатель местного госсобрания — курултая — Константин Толкачев. Он провел встречу с матерями погибших на Украине военных ЧВК «Вагнер».

«Один из самых болезненных вопросов для матерей наших погибших «вагнеровцев» — это не всегда корректное отношение к ним в обществе», — цитирует газета Толкачева.

Председатель госсобрания Башкортостана отметил, что военные «отдали жизнь за Родину», а государство обязано «проявлять к их семьям особое уважение». По словам Толкачева, бестактность по отношению к семьям военнослужащих недопустима, в противном случае «будут приниматься жесткие меры».