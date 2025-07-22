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Эксперты ответили на предупреждения для туристов в Турции из-за холеры

Купание в морской воде в Турции, где недавно обнаружили ДНК вызывающих холеру бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, может быть опасно в теории, но доступных данных о реальных заболеваний нет. РБК поговорил врачами и учеными.

Об обнаружении в водах Турции вибрионов, сообщило ранее Milliyet со ссылкой на уролога Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale. ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявили вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, заявил Аферин и призвал соблюдать осторожность тем, кто «контактирует с морем в летние месяцы».

«Конечно, купание в морской воде, теоретически, может быть фактором риска инфекции холерным вибрионом. Однако на основе доступной информации зарегистрированных случаев холеры в Турции в 2025 году не зафиксировано. Последний раз о случаях заболевания холерой в Турции сообщалось в 1961 году», — рассказал эпидемиолог, инфекционист, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.

Он подчеркнул, что турецкие СМИ и медики сообщили об обнаружении в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей ДНК бактерий рода Vibrio (включая Vibrio cholerae). «Но ДНК — это не бактерии», — сказал Фаворов. — «Вызвать заболевание ДНК не может, нужны все-таки бактерии! Риск заражения оценивается как низкий, но не равный нулю», — подчеркнул эпидемиолог.

Он объяснил, что наличие ДНК еще не говорит, жива ли бактерия, может ли она размножаться и быть плодотворным размножителем инфекции. «Но для публики звучит страшно хайпово», — отметил эксперт. Он также подчеркнул, что раз ДНК нашли, значит отдыхающим следует быть осторожными — «не купаться при открытых ранах и не употреблять сырые морепродукты и тд».

Про механизм попадания холеры в воду и пути заболевания рассказал врач-инфекционист, главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», Андрей Матюхин. «Холера передается фекально-оральным путем, то есть через загрязненную воду, содержащую бактерию Vibrio cholerae», — сказал эксперт. Например, если в реку, озеро или море попадают сточные воды, содержащие в себе возбудитель болезни.

Основным путем заражения является проглатывание воды, реже — попадание ее в рот или нос. Матюхин подчеркнул, что высокий риск заразиться присутствует в пресных водоемах со стоячей водой, в прибрежных зонах морей или местах, где были вспышки холеры.

Особенностями течения заболевания эксперт назвал выраженное обезвоживание организма, нарушение электролитного баланса, высокую летальность без лечения и быстрое распространение. Эксперт посоветовал избегать купания «в подозрительных водоемах, особенно после наводнений, в странах с низким уровнем гигиены», не глотать воду, мыть руки и лицо чистой водой после купания.

То, что холера — «заболевание очень опасное», подчеркнул научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. «Достаточно высокая смертность от обезвоживания, хотя сейчас, конечно, есть методы лечения и большинство людей, конечно, спасают, но если случай запущенный, то люди могут умирать», — отметил эксперт.

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