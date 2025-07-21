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С начала года путем «умного» сноса в Москве демонтировали 140 домов

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

С начала 2025 года в столице демонтировали 140 ранее расселенных домов по программе реновации, а новые квартиры в жилых комплексах получили порядка 8 тыс. семей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, наиболее активно осуществляли демонтаж старых домов в Новомосковском административном округе, где снесли 36 домов, в Юго-Восточном округе этот показатель составил 23 строения. «Еще 19 зданий демонтировали на востоке столицы, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. — На месте снесенных домов город формирует стартовые площадки для строительства новых жилых комплексов по стандартам реновации с просторными квартирами, благоустроенными дворами и сопутствующей инфраструктурой».

Министр правительства Москвы также отметил, что столичные специалисты в рамках программы реновации используют экологичную и безопасную технологию демонтажа зданий, которая позволяет максимально перерабатывать строительные отходы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошло 5176 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир; таким образом, новое жилье должны будут получить более 1 млн москвичей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить в два раза темпы реализации программы.

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реновация снос жилых домов Москва инновации технологии градостроительство
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