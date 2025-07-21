В Свердловский области признали фиктивным брак россиянки и азербайджанца

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В Богдановиче Свердловской области суд признал брак местной жительницы и гражданина Азербайджана фиктивным и аннулировал его, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Как установил суд, рассмотрев предоставленные прокуратурой материалы, целью заключения брака в августе 2022 года не было создание семьи.

«За это девушке заплатили 15 тысяч рублей. После регистрации новоиспеченный супруг оформил разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации» — говорится в сообщении суда.

Супруги «не были связаны между собой какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений» — они вместе не проживали и даже не встречались, пояснили в суде.

«Также судом применены последствия недействительности сделки — с гражданки в доход России взысканы незаконно полученные ею по сделке от экс-супруга денежные средства» — добавили в пресс-службе.

Согласно принятому прошлой осенью закону о борьбе с фиктивными браками, выданное азербайджанцу разрешение на временное проживание в стране должно быть аннулировано, так как его брак с россиянкой суд признал недействительным.