Скончался народный художник РСФСР Виктор Сафронов
На 94-м году жизни ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. Смерть произошла 20 июля.
Соболезнования родным и близким выразили глава региона Алексей Русских и правительство Ульяновской области.
Виктор Сафронов родился в 1932 году в городе Горьком. В 1953 году окончил Горьковское художественное училище. В 1969 году переехал в Ульяновск по приглашению регионального отделения Союза художников России. С 1971 года возглавлял его. Работы Сафронова находятся в собраниях Государственного Русского музея, Третьяковской галереи и других крупных музеев, выставлялись как в России, так и за рубежом. Художник активно обращался к темам патриотизма и Великой Отечественной войны.
Среди наград Сафронова — орден «Знак Почета», медали имени Грекова и Академии художеств СССР, а также премии имени Репина, Пластова и Фешина. Он был почетным академиком Российской академии художеств.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ