Скончался народный художник РСФСР Виктор Сафронов

Виктор Сафронов (Фото: Правительство Ульяновской области)

На 94-м году жизни ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. Смерть произошла 20 июля.



Соболезнования родным и близким выразили глава региона Алексей Русских и правительство Ульяновской области.

Виктор Сафронов родился в 1932 году в городе Горьком. В 1953 году окончил Горьковское художественное училище. В 1969 году переехал в Ульяновск по приглашению регионального отделения Союза художников России. С 1971 года возглавлял его. Работы Сафронова находятся в собраниях Государственного Русского музея, Третьяковской галереи и других крупных музеев, выставлялись как в России, так и за рубежом. Художник активно обращался к темам патриотизма и Великой Отечественной войны.

Среди наград Сафронова — орден «Знак Почета», медали имени Грекова и Академии художеств СССР, а также премии имени Репина, Пластова и Фешина. Он был почетным академиком Российской академии художеств.