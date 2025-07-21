Таможня пресекла контрабанду украшений из Бахрейна на ₽6,8 млн

Фото: ФТС России Фото: ФТС России Фото: ФТС России

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий на 6,8 млн руб., сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале.

«Незадекларированные товары были найдены в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию», — уточнило ведомство.

Пассажира остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентгена в его багаже выявили 3500 украшений весом 37 кг.

Согласно оценке эксперта, изделия выполнены из серебра 800-й пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. Мужчина заявил правоохранителям, что вез украшения «в подарок семье и друзьям».

В отношении пассажира завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса — контрабанда стратегически важных товаров. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

В мае в Шереметьево задержали пассажира из Китая, который пытался провезти в Москву золотые часы Hublot стоимостью 3,5 млн руб.

Экспертиза установила, что часы изготовлены из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тыс. руб. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса.