Таможня пресекла контрабанду украшений из Бахрейна на ₽6,8 млн
В аэропорту Домодедово таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий на 6,8 млн руб., сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале.
«Незадекларированные товары были найдены в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию», — уточнило ведомство.
Пассажира остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентгена в его багаже выявили 3500 украшений весом 37 кг.
Согласно оценке эксперта, изделия выполнены из серебра 800-й пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. Мужчина заявил правоохранителям, что вез украшения «в подарок семье и друзьям».
В отношении пассажира завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса — контрабанда стратегически важных товаров. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб.
В мае в Шереметьево задержали пассажира из Китая, который пытался провезти в Москву золотые часы Hublot стоимостью 3,5 млн руб.
Экспертиза установила, что часы изготовлены из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тыс. руб. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ