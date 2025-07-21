Глава НПС сообщил о снижении числа сотрудников на БАМе в три раза

На БАМе год назад было 15 000 сотрудников, а сейчас 5 000, рассказал РБК глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин. Снижение инвестиционной программы РЖД он называет «чувствительным, но не критичным» с учетом диверсификации бизнеса

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Число сотрудников, занятых на строительстве БАМа за год снизилось в три раза — с 15 000 о 5 000, рассказал в интервью РБК акционер и глава инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Интервью Алексея Крапивина читайте в подписке РБК.

«Около 4 трлн руб. на горизонте 5 лет, если вести речь о планируемом портфеле проектов, но это не твердые контракты. Наличие проекта в портфеле не всегда предусматривает подтвержденные на много лет лимиты финансирования. Планы корректируются. На том же БАМе год назад у нас было 15 000 сотрудников, а сейчас 5 000. Приходится адаптироваться», — объяснил он.

По словам Крапивина, «Нацпроектстрой» ведет существенную часть стройки Восточного полигона, от проектирования и строительства путей до цифровизации.

«За два последних года мы вместе с РЖД расширили под второй путь более 970 км БАМа, это почти треть всей магистрали. Там морозы до -50, дорогу прокладывают через вечную мерзлоту, скалы и болота. Плюс — действующие пути рядом. Только на закупку новой техники и развитие производственных мощностей на Восточном полигоне мы направили более 30 млрд рублей. Также мы подключены к большому проекту БАМ-3», — рассказал глава НПС.

Снижение инвестиционной программы РЖД он называет «чувствительным, но не критичным». «С учетом переходящих остатков РЖД обозначили объем инвестпрограммы порядка 900 млрд рублей — против 1,275 трлн рублей в 2024 году. Это снижение, безусловно, чувствительное, но не критичное, поскольку бизнес сегодня достаточно диверсифицирован», — уточнил Крапивин, по словам которого речь о полной остановке проекта по модернизации Восточного полигона не идет. «Останавливаться нельзя, на формирование сил и средств для этой работы уходят многие месяцы и даже годы подготовки и инвестиций», — говорит он.

Помимо БАМа «Нацпроектстрой» участвует в развитии Центрального транспортного узла, включая линии МЦД в столице и области, перечисляет проекты компании Крапивин. «В прошлом году сдали Северный обход Твери на трассе М-11, обход Октябрьского на трассе М-5, переход через Волгу в Самарской области. В Санкт-Петербурге ведем строительство Большого Смоленского моста, это первый разводной мост в городе за 40 лет. На Дальнем Востоке строим Артемовскую ТЭЦ-2, Южно-Якутскую ТЭС. Подготовили к открытию комплекс перевалки угля в порту Лавна, начали реконструкцию порта Корсаков на Сахалине. Мы также являемся строительным партнером проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург», — указал акционер НПС.