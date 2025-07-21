 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава НПС сообщил о снижении числа сотрудников на БАМе в три раза

Сюжет
Эксклюзивы РБК
На БАМе год назад было 15 000 сотрудников, а сейчас 5 000, рассказал РБК глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин. Снижение инвестиционной программы РЖД он называет «чувствительным, но не критичным» с учетом диверсификации бизнеса
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Число сотрудников, занятых на строительстве БАМа за год снизилось в три раза — с 15 000 о 5 000, рассказал в интервью РБК акционер и глава инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Интервью Алексея Крапивина читайте в подписке РБК

«Около 4 трлн руб. на горизонте 5 лет, если вести речь о планируемом портфеле проектов, но это не твердые контракты. Наличие проекта в портфеле не всегда предусматривает подтвержденные на много лет лимиты финансирования. Планы корректируются. На том же БАМе год назад у нас было 15 000 сотрудников, а сейчас 5 000. Приходится адаптироваться», — объяснил он.

По словам Крапивина, «Нацпроектстрой» ведет существенную часть стройки Восточного полигона, от проектирования и строительства путей до цифровизации.

«За два последних года мы вместе с РЖД расширили под второй путь более 970 км БАМа, это почти треть всей магистрали. Там морозы до -50, дорогу прокладывают через вечную мерзлоту, скалы и болота. Плюс — действующие пути рядом. Только на закупку новой техники и развитие производственных мощностей на Восточном полигоне мы направили более 30 млрд рублей. Также мы подключены к большому проекту БАМ-3», — рассказал глава НПС.

Снижение инвестиционной программы РЖД он называет «чувствительным, но не критичным». «С учетом переходящих остатков РЖД обозначили объем инвестпрограммы порядка 900 млрд рублей — против 1,275 трлн рублей в 2024 году. Это снижение, безусловно, чувствительное, но не критичное, поскольку бизнес сегодня достаточно диверсифицирован», — уточнил Крапивин, по словам которого речь о полной остановке проекта по модернизации Восточного полигона не идет. «Останавливаться нельзя, на формирование сил и средств для этой работы уходят многие месяцы и даже годы подготовки и инвестиций», — говорит он.

Помимо БАМа «Нацпроектстрой» участвует в развитии Центрального транспортного узла, включая линии МЦД в столице и области, перечисляет проекты компании Крапивин. «В прошлом году сдали Северный обход Твери на трассе М-11, обход Октябрьского на трассе М-5, переход через Волгу в Самарской области. В Санкт-Петербурге ведем строительство Большого Смоленского моста, это первый разводной мост в городе за 40 лет. На Дальнем Востоке строим Артемовскую ТЭЦ-2, Южно-Якутскую ТЭС. Подготовили к открытию комплекс перевалки угля в порту Лавна, начали реконструкцию порта Корсаков на Сахалине. Мы также являемся строительным партнером проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург», — указал акционер НПС.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев
Нацпроектстрой БАМ железная дорога РЖД Алексей Крапивин
Материалы по теме
Глава «Нацпроектстроя» спрогнозировал «еще больше» банкротств в стройке
Бизнес
Глава НПС назвал «золотую середину» первой в России ВСМ Москва-Петербург
Бизнес
Ликсутов назвал время в пути от Москвы до Петербурга после открытия ВСМ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Independent назвала возможные даты новых переговоров России и Украины Политика, 08:25
Глава НПС сообщил о снижении числа сотрудников на БАМе в три раза Бизнес, 08:17
Мишустин напомнил о планах модернизировать 75 аэропортов к 2030 году Общество, 08:16
Успеть за 90 дней. Как изменились требования к топ-менеджерамПодписка на РБК, 08:09
Киргизия потеряла статус платежного хаба для российского бизнесаПодписка на РБК, 08:00
В Киеве загорелись склады Политика, 07:54
В Ростовской области задержали 26 поездов после падения обломков дронов Политика, 07:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
Какие проблемы скрыты за позитивными отчетами российских банковПодписка на РБК, 07:30
В Ивано-Франковске сообщили о повреждениях инфраструктуры Политика, 07:19
Глава «Нацпроектстроя» спрогнозировал «еще больше» банкротств в стройке Бизнес, 07:02
Алексей Крапивин — РБК: «Строить сегодня всегда дешевле, чем завтра»Подписка на РБК, 07:00
Иран раскрыл дату ядерных переговоров с «евротройкой» Политика, 07:00
За ночь над Тульской областью сбили четыре беспилотника Политика, 06:47