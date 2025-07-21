Россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года

Штрафы за оплату криптовалютой в России введут с 2026 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сумма штрафа для граждан будет составлять от 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 700 тыс. руб.

По словам советника практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирины Куянцевой, законопроект направлен на скрытую практику расчета с цифровыми валютами, включая приобретение, продажу, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг.

«Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — уточнила Куянцева.

О законопроекте в мае рассказал директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев. Его разработал Центробанк совместно с Минфином. Медведев раскрыл, что максимальный штраф для физлиц будет достигать 200 тыс. руб., а для юрлиц — 1 млн руб.

«Но ключевое — та цифровая валюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, она будет конфисковываться», — подчеркнул он.

О том, что нужно усилить ответственность за использование криптовалют в расчетах внутри страны, заявила в начале апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что ЦБ готов допустить инвестиции в криптовалюты внутри страны, но только для некоторых участников рынка.