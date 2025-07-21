В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода

В западной части города Кабул в Афганистане прошли задержания молодых женщин из-за «неподобающего ношения хиджаба», сообщает KabulNow со ссылкой на местные источники.

Задержания в нескольких частях района Даште‑и‑Барчи проводило в субботу, 19 июля, «Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока» исламистского движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане. Куда именно увезли девушек, неизвестно.

Новостной портал Afghanistan International со ссылкой на источники сообщил, что задержали десятки женщин, точное число неизвестно. По его данным, в среду, 16 июля, в районе Шахр-э-Нау были задержаны еще около 100 женщин.

Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины.

В августе 2024 года «Талибан» также запретила женщинам выступать и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.

В России исламистское движение «Талибан» исключили из списка террористических организаций в апреле 2025 года.