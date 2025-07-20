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В Таиланде погиб артист балета из Якутии

В Таиланде погиб артист балета из Якутии Михаил Дмитриев
Михаил Дмитриев
Михаил Дмитриев (Фото: Государственный Театр Оперы и Балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона)

Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, жителей республики призвали о помощи в сборе средств для транспортировки тела, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития региона.

Там отметили, что Дмитриев был занят во всем текущем и премьерном репертуаре балетной труппы, а также являлся участником всех значимых проектов Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

Также Дмитриев был участником Всероссийского фестиваля классического балета «Стерх» и фестивалей музыкальных театров России «Видеть музыку». Кроме того, он участвовал в фестивале «Золотая маска» с этнобалетом «Сияющий камень», который стал лауреатом премии.

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В театре оперы и балета Якутии призвали о помощи в сборе средств для транспортировки тела артиста из Таиланда.

«Хотелось бы вернуть парня на родину — чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги, которые, если не собрать всем миром, взять просто негде. Сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине», — говорится в сообщении театра.

РБК направил запрос в посольство России в Королевстве Таиланд.

Дмитриев родился в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района Якутии. Он окончил Якутское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусств, стал артистом Государственного театра оперы и балета Якутии в 2011 году. В 2024 году получил звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

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