В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

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У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром Barcelona V (KM) с 280 людьми на борту, многие в панике прыгали в море, сообщает The U.S. Sun. Три человека погибли, пишет Channel News Asia со ссылкой на «Синьхуа».

Несколько десятков людей, предположительно, оказались в ловушке, отмечает издание. На борту началась паника после того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым. На кадрах из соцсетей видно, как пассажиры кричат и просят о помощи.

Военно-морские силы Индонезии отправили два корабля для эвакуации жертв и пострадавших на пожаре. Флот также пригласил местных рыбаков помочь с эвакуацией.

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