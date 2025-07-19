Умерла участница дуэта «Зоя и Валера»
Умерла участница дуэта из Белоруссии «Зоя и Валера» Зоя Борисюк, сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.
«Не стало Зои Борисюк из дуэта «Зоя и Валера». <...> Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить еще долго», — говорится в сообщении шоумена.
Малахов напомнил, что впервые дуэт «Зоя и Валера» выступил в эфире программы «Аффтар жжот». Белорусский дуэт был частым гостем студий передач «Привет, Андрей» и «Песни от всей души».
Участники дуэта Зоя и Валера Борисюк из белорусской деревни Заречье Березовского района являются братом и сестрой, отмечает «Беларусь сегодня». Они прославились после того, как родственник из Ростовской области выложил в сеть перепетый ими под баян хит Елены Ваенги «Курю». Видео набрало миллионы просмотров, артистов стали приглашать на российские шоу и передачи.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов