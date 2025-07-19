Умерла участница дуэта «Зоя и Валера»

Умерла участница дуэта из Белоруссии «Зоя и Валера» Зоя Борисюк, сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Зои Борисюк из дуэта «Зоя и Валера». <...> Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить еще долго», — говорится в сообщении шоумена.

Малахов напомнил, что впервые дуэт «Зоя и Валера» выступил в эфире программы «Аффтар жжот». Белорусский дуэт был частым гостем студий передач «Привет, Андрей» и «Песни от всей души».

Участники дуэта Зоя и Валера Борисюк из белорусской деревни Заречье Березовского района являются братом и сестрой, отмечает «Беларусь сегодня». Они прославились после того, как родственник из Ростовской области выложил в сеть перепетый ими под баян хит Елены Ваенги «Курю». Видео набрало миллионы просмотров, артистов стали приглашать на российские шоу и передачи.