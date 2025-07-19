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Медузы заполонили Азовское побережье Краснодарского края. Видео

Медузы заполонили побережье Азовского моря в Краснодарском крае

Медузы заполонили Азовское побережье Краснодарского края. Видео
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В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Как пишет издание «93.ru», сильнее всего пострадали пляжи поселка Пересыпь, расположенного в 20 км от Темрюка.

Эти медузы относятся к отряду «корнеротов», рассказал порталу эколог Вениамин Голубитченко. По его словам, их скопление вызвал юго-западный ветер, дувший последние два дня, который прибил медуз к берегу.

Эколог предупредил, что даже одна такая медуза может серьезно ужалить, оставив ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде.

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Краснодарский край медуза Азовское море пляж туризм путешествия
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