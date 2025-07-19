Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства

Василий Ливанов в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (Фото: Global Look Press) Василий Ливанов в фильме «Зелёный огонёк» (Фото: Вячеслав Панов / Global Look Press) Василий Ливанов в фильме «Слепой музыкант» (Фото: Global Look Press) Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в фильме «Неотправленное письмо» (Фото: Global Look Press) Василий Ливанов в фильме «Звезда пленительного счастья» (Фото: Global Look Press) Василий Ливанов в фильме «Коллеги» (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем, актеру исполнилось 90 лет. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в поздравлении главы государства.

Президент пожелал актеру здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье известных артистов — народного артиста СССР Бориса Ливанова и художницы Евгении Ливановой. Закончил Театральное училище имени Щукина.

Наибольшую известность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в телесериале Игоря Масленникова (1979–1986), за что в 2006 году он был удостоен ордена Британской империи (MBE). Актер снялся более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезда пленительного счастья» и «Ярославну, королеву Франции»

Кроме игры на экране, он активно работал как сценарист анимации и режиссер мультфильмов (в том числе «Бременские музыканты»), а также руководил экспериментальным театром «Детектив» в Москве в 1988–1992 годах