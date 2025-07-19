 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства

Путин поздравил Василия Ливанова с 90-летием

Василий Ливанов в фильме&nbsp;&laquo;Шерлок Холмс и доктор Ватсон&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Зелёный огонёк&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Слепой музыкант&raquo;
Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в фильме &laquo;Неотправленное письмо&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Звезда пленительного счастья&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Коллеги&raquo;
Василий Ливанов в фильме&nbsp;&laquo;Шерлок Холмс и доктор Ватсон&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Зелёный огонёк&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Слепой музыкант&raquo;
Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в фильме &laquo;Неотправленное письмо&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Звезда пленительного счастья&raquo;
Василий Ливанов в фильме &laquo;Коллеги&raquo;
Василий Ливанов в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
(Фото: Global Look Press)
Василий Ливанов в фильме «Зелёный огонёк»
(Фото: Вячеслав Панов / Global Look Press)
Василий Ливанов в фильме «Слепой музыкант»
(Фото: Global Look Press)
Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в фильме «Неотправленное письмо»
(Фото: Global Look Press)
Василий Ливанов в фильме «Звезда пленительного счастья»
(Фото: Global Look Press)
Василий Ливанов в фильме «Коллеги»
(Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем, актеру исполнилось 90 лет. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в поздравлении главы государства.

Президент пожелал актеру здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье известных артистов — народного артиста СССР Бориса Ливанова и художницы Евгении Ливановой. Закончил Театральное училище имени Щукина.

Наибольшую известность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в телесериале Игоря Масленникова (1979–1986), за что в 2006 году он был удостоен ордена Британской империи (MBE). Актер снялся более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезда пленительного счастья» и «Ярославну, королеву Франции»

Кроме игры на экране, он активно работал как сценарист анимации и режиссер мультфильмов (в том числе «Бременские музыканты»), а также руководил экспериментальным театром «Детектив» в Москве в 1988–1992 годах

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Василий Ливанов Кремль поздравление юбилей
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Василий Ливанов фото
Василий Ливанов
актер, режиссер, писатель
19 июля 1935 года
Материалы по теме
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Общество
Путин в поздравлении с юбилеем назвал Кустурицу «истинным художником»
Политика
Путин поздравил Алферову с юбилеем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства Общество, 11:58
Российский синхронист рассказал о проблемах с музыкой перед стартом на ЧМ Спорт, 11:57
Организаторы объявили о переносе форума «Армия-2025» Политика, 11:53
90 лет самому известному Шерлоку Холмсу. Биография Василия Ливанова 11:34
На Арбате выставили на аукцион 9-комнатную квартиру в доме-памятнике Недвижимость, 11:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:23
В Армении сообщили о согласии лидера «Краснодара» перейти в «Жирону» Спорт, 11:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Киев получил большую часть танков Abrams от крупного донора не из НАТО Политика, 11:18
Часть Сум осталась без электричества Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
На острие атаки: какими были взлет и падение молодежных слэшеров 1990-х Life, 11:00
Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде Политика, 10:53
Россиянин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА Спорт, 10:52
Посол вспомнил «Ревизора» на слова об отправке солдат в Приднестровье Политика, 10:45