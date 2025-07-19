Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за роста преступности
Сотни граждан Грузии депортируют из Польши в связи с их причастностью к преступной деятельности, сообщил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк после завершения саммита по вопросам миграции в Германии.
«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Проблема с Грузией связана с ростом активности представителей «грузинской мафии» в странах Шенгенской зоны, заявил депутат польского сейма Гжегож Плачек в интервью RMF24. Оно опубликовано на YouTube.
«В последнее время грузины могут передвигаться по Шенгенской зоне без визы более нескольких дней, и последние месяцы показали значительный рост активности грузинской мафии, и не только в Польше», — отметил он.
По словам депутата, уже были зафиксированы первые случаи депортации граждан Грузии.
В феврале Радиостанция RMF сообщила, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на конец предыдущего месяца содержались 2575 иностранцев из 78 стран, среди которых было больше всего украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
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