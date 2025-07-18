На учебном полигоне в Лос-Анджелесе из-за взрыва погибли три человека
В США три человека погибли в результате взрыва на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса, передает Fox News.
Взрыв произошел около 7:25 утра по местному времени в учебном центре Бискайлуз. Источники телеканала сообщили, что несчастный случай произошёл, когда полицейские перемещали боеприпасы на территории учебного центра.
По данным пожарной службы округа Лос-Анджелес, пострадавшим была вызвана скорая помощь, а центр эвакуировали.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что обсудила произошедшее с Биллом Эссейли, прокурором Центрального округа Калифорнии, и шерифом округа Лос-Анджелес Робертом Луной. «Я только что говорила с Биллом Эссейли об ужасном инциденте, в результате которого погибли по меньшей мере три человека на учебном полигоне для сотрудников правоохранительных органов в Лос-Анджелесе», — написала она в социальной сети Х. Бонди добавила, что сотрудники спецслужб находятся на месте происшествия.
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