В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан»

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В поселке Чапаевский в Белгородской области при ударе беспилотника получил тяжелые травмы боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в центральную районную больницу.

«Врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он.

Бойцы подразделения «Орлан» вместе с сотрудниками Росгвардии выполняют задачи по защите населения и охране объектов на территории Белгородской области.

16 июля два бойца подразделения получили ранения в Шебекинском округе в результате удара беспилотника. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.