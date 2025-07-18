 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан»

В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Чапаевский в Белгородской области при ударе беспилотника получил тяжелые травмы боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в центральную районную больницу.

«Врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он.

Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Бойцы подразделения «Орлан» вместе с сотрудниками Росгвардии выполняют задачи по защите населения и охране объектов на территории Белгородской области.

16 июля два бойца подразделения получили ранения в Шебекинском округе в результате удара беспилотника. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Гладков Орлан Белгородская область ранение беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Брянской области женщина получила ранения в результате атаки дронов
Политика
Четыре человека ранены из-за удара БПЛА по курской деревне
Политика
В двух регионах России сообщили о раненых женщинах из-за атак дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ Спорт, 14:44
Еще в одном российском городе хотят запретить электросамокаты Общество, 14:40
В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан» Политика, 14:35
Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Политика, 14:31
Криптопроект семьи Трампов докупил Ethereum. Кто еще скупает «эфир» Крипто, 14:30
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage Политика, 14:29
ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах Экономика, 14:24
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Постконструктивизм 30-х: cтиль, созданный так и не реализованным проектом Недвижимость, 14:23
Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России Политика, 14:18
Названы пять главных конкурентов Lada Iskra Авто, 14:11
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ Спорт, 14:07
Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана Политика, 14:05
ЕС ввел полный запрет на транзакции с РФПИ и его дочерними компаниями Политика, 14:04
Okko запустит раздел о «Спартаке» и покажет памятные игры Лиги чемпионов Спорт, 14:00