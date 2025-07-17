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Умерла американская поп-исполнительница завирусившейся в соцсетях песни

Умерла исполнительница песни Pretty Little Baby Конни Фрэнсис
Конни Фрэнсис
Конни Фрэнсис (Фото: George Stroud / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Умерла американская поп-исполнительница завирусившейся в соцсетях песни
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На 88-м году жизни скончалась американская поп-певица Конни Фрэнсис, исполнившая ставшую вирусной в социальных сетях песню Pretty Little Baby. Об этом сообщает The New York Post.

Фрэнсис возглавляла американские поп-чарты в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Среди ее самых известных песен — Who’s Sorry Now? и Don’t Break the Heart That Loves You, которые NYT назвал «трогательными балладами», а также Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar и Vacation. По оценке AllMusic, Фрэнсис была «прототипом современной поп-певицы, до сих пор соперничающей с Мадонной за звание самой успешной поп-исполнительницы всех времен».

С 1958 по 1964 год она была самой востребованной певицей в США, продав 40 млн пластинок, отмечает издание. За это время 35 ее хитов вошли в топ-40, из них 16 достигли топ-10, а три возглавили чарты: Everybody’s Somebody’s Fool, My Heart Has a Mind of Its Own и Don’t Break the Heart That Loves You.

В последнее время песня Фрэнсис Pretty Little Baby 1962 года вновь обрела популярность в соцсетях: пользователи массово создают короткие видео, используя ее фрагменты в качестве фоновой музыки.

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Алина Нафикова
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