Умерла американская поп-исполнительница завирусившейся в соцсетях песни

Конни Фрэнсис (Фото: George Stroud / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Video

На 88-м году жизни скончалась американская поп-певица Конни Фрэнсис, исполнившая ставшую вирусной в социальных сетях песню Pretty Little Baby. Об этом сообщает The New York Post.

Фрэнсис возглавляла американские поп-чарты в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Среди ее самых известных песен — Who’s Sorry Now? и Don’t Break the Heart That Loves You, которые NYT назвал «трогательными балладами», а также Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar и Vacation. По оценке AllMusic, Фрэнсис была «прототипом современной поп-певицы, до сих пор соперничающей с Мадонной за звание самой успешной поп-исполнительницы всех времен».

С 1958 по 1964 год она была самой востребованной певицей в США, продав 40 млн пластинок, отмечает издание. За это время 35 ее хитов вошли в топ-40, из них 16 достигли топ-10, а три возглавили чарты: Everybody’s Somebody’s Fool, My Heart Has a Mind of Its Own и Don’t Break the Heart That Loves You.

В последнее время песня Фрэнсис Pretty Little Baby 1962 года вновь обрела популярность в соцсетях: пользователи массово создают короткие видео, используя ее фрагменты в качестве фоновой музыки.