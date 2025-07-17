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Экономика ,  
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Япония впервые с февраля 2023 года закупила российскую нефть

Минфин Японии: Япония в июне 2025 года закупила российскую нефть
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Министерство финансов Японии опубликовало промежуточную торговую статистику за июнь и первую половину 2025 года. Согласно документу, страна впервые с февраля 2023 года импортировала российскую нефть — партию в 70 тыс. тонн.

За это было уплачено 3,745 млрд иен (порядка $24,184 млн). На данные обратил внимание ТАСС.

По предварительным данным, торговый баланс Японии (рассчитывается путем вычитания импорта из экспорта во все страны и регионы) в июле вышел в профицит — впервые за три месяца, пишет Yomiuri.

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Стоимость экспорта в США снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, пишет Jiji.com.

В июне Reuters сообщал, что японский нефтеперерабатывающий завод Taiyo Oil впервые за более чем два года закупил нефть сахалинского проекта у России «по просьбе правительства Японии».

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Анастасия Лежепекова
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