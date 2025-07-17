Япония впервые с февраля 2023 года закупила российскую нефть
Министерство финансов Японии опубликовало промежуточную торговую статистику за июнь и первую половину 2025 года. Согласно документу, страна впервые с февраля 2023 года импортировала российскую нефть — партию в 70 тыс. тонн.
За это было уплачено 3,745 млрд иен (порядка $24,184 млн). На данные обратил внимание ТАСС.
По предварительным данным, торговый баланс Японии (рассчитывается путем вычитания импорта из экспорта во все страны и регионы) в июле вышел в профицит — впервые за три месяца, пишет Yomiuri.
Стоимость экспорта в США снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, пишет Jiji.com.
В июне Reuters сообщал, что японский нефтеперерабатывающий завод Taiyo Oil впервые за более чем два года закупил нефть сахалинского проекта у России «по просьбе правительства Японии».
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