В Калининградской области назвали причины блэкаута
В Калининградской области восстановили электроснабжение всех потребителей после технологического сбоя на Прегольской ТЭС, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, все были подключены в 10:40 по местному времени (11:40 мск).
«Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Причиной приостановки энергоснабжения потребителей в регионе стало срабатывание системы технологической защиты генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС из-за внешнего короткого замыкания, объяснили РБК в пресс-службе филиала Калининградской ТЭЦ-2.
Прегольская ТЭС — теплоэлектростанция в Калининграде мощностью 463,063 МВт. Введена в эксплуатацию 6 марта 2019 года. Она включает в себя четыре парогазовые установки. Все основное оборудование, установленное на станции, — российского производства.
Без света из-за энергоаварии находились многие районы Калининграда, в том числе Чкаловск и Сельма. Также перебои с электричеством были отмечены в Балтийске, Пионерском, Янтарном, Железнодорожном и других городах и поселках области.
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