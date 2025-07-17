Видео пожара в ТЦ в Ираке, где погибли 63 человека
63 человека погибли при пожаре в новом торговом центре в иракском городе Кут. Еще 40 человек пострадали, сообщило агентство INA со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ирака.
На кадрах видно охваченное огнем здание торгового центра. Рядом с ним стоят не менее восьми пожарных машин, которые тушат пожар водой.
Глава Министерства внутренних дел Ирака Абдул Амир аль-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая установит причины пожара. «Министерство без колебаний привлечет к ответственности любую сторону, допустившую халатность», — подчеркнул аль-Шаммари.
Торговый центр в Куте открылся несколько дней назад. Вечером в среду, 16 июля, в нем вспыхнул пожар. Через несколько часов пожарные ликвидировали возгорание. Внутри ТЦ начались поиски пропавших без вести.
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