Появилось видео пожара в ТЦ в Ираке, где погибли 63 человека

Видео пожара в ТЦ в Ираке, где погибли 63 человека

Video

63 человека погибли при пожаре в новом торговом центре в иракском городе Кут. Еще 40 человек пострадали, сообщило агентство INA со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ирака.

На кадрах видно охваченное огнем здание торгового центра. Рядом с ним стоят не менее восьми пожарных машин, которые тушат пожар водой.

Глава Министерства внутренних дел Ирака Абдул Амир аль-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая установит причины пожара. «Министерство без колебаний привлечет к ответственности любую сторону, допустившую халатность», — подчеркнул аль-Шаммари.

Торговый центр в Куте открылся несколько дней назад. Вечером в среду, 16 июля, в нем вспыхнул пожар. Через несколько часов пожарные ликвидировали возгорание. Внутри ТЦ начались поиски пропавших без вести.