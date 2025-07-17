МИД Польши обвинил Россию в ударе по польскому заводу на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в ударе по заводу Barlinek в Виннице. Об этом политик написал в соцсети X.
По его словам, об ударе ему сообщил директор завода. По его словам, из-за взрыва пострадали два человека.
16 июля Минобороны сообщило о ракетном ударе по территории Украины.
«Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
Минобороны России подчеркивает, что наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов