МИД Польши обвинил Россию в ударе по польскому заводу в Виннице

МИД Польши обвинил Россию в ударе по польскому заводу на Украине

Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в ударе по заводу Barlinek в Виннице. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, об ударе ему сообщил директор завода. По его словам, из-за взрыва пострадали два человека.

16 июля Минобороны сообщило о ракетном ударе по территории Украины.

«Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны России подчеркивает, что наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.