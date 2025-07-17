Появились кадры передачи Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ
Российские военные передали украинской стороне 1000 тел погибших солдат ВСУ. Украина вернула 19 тел погибших российских военных, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
Он уточнил, что обмен телами произошел в рамках соглашений, достигнутых на последних переговорах в Стамбуле между делегациями России и Украины.
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