Появились кадры передачи Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ

Фото: vr_medinskiy / Telegram Фото: vr_medinskiy / Telegram Фото: vr_medinskiy / Telegram

Российские военные передали украинской стороне 1000 тел погибших солдат ВСУ. Украина вернула 19 тел погибших российских военных, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Он уточнил, что обмен телами произошел в рамках соглашений, достигнутых на последних переговорах в Стамбуле между делегациями России и Украины.