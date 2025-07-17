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Военная операция на Украине ,  
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Появились кадры передачи Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Российские военные передали украинской стороне 1000 тел погибших солдат ВСУ. Украина вернула 19 тел погибших российских военных, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Он уточнил, что обмен телами произошел в рамках соглашений, достигнутых на последних переговорах в Стамбуле между делегациями России и Украины.

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