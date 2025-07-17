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На востоке Москвы в рамках КРТ появится новый культурно-досуговый центр

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

На участке реорганизуемой промзоны «Соколиная Гора» на востоке Москвы построят современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительство ведется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Прорабатывая проекты этой программы, продолжил Овчинский, городские власти уделяют внимание запросам москвичей на качественную и разнообразную инфраструктуру. «Поэтому рядом с новым жильем строятся объекты, которые будут востребованы москвичами. Один из таких — культурно-досуговый центр — возведут в рамках реорганизации участка бывшей промзоны «Соколиная Гора». Площадь современного здания составит 10 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Объект войдет в состав нового микрорайона площадью 24 га, который построят по проекту КРТ. Вместе с жилыми домами на территории возведут около 163 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения — офисов, магазинов, предприятий общепита и других объектов.

Столичная программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и заключается в реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков в современные кварталы с недвижимостью различного назначения. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.

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