На востоке Москвы в рамках КРТ появится новый культурно-досуговый центр
На участке реорганизуемой промзоны «Соколиная Гора» на востоке Москвы построят современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строительство ведется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Прорабатывая проекты этой программы, продолжил Овчинский, городские власти уделяют внимание запросам москвичей на качественную и разнообразную инфраструктуру. «Поэтому рядом с новым жильем строятся объекты, которые будут востребованы москвичами. Один из таких — культурно-досуговый центр — возведут в рамках реорганизации участка бывшей промзоны «Соколиная Гора». Площадь современного здания составит 10 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Объект войдет в состав нового микрорайона площадью 24 га, который построят по проекту КРТ. Вместе с жилыми домами на территории возведут около 163 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения — офисов, магазинов, предприятий общепита и других объектов.
Столичная программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и заключается в реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков в современные кварталы с недвижимостью различного назначения. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.
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