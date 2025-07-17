Барак и Мишель Обама отреагировали на слухи о разводе
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель прокомментировали слухи о своем разводе в эпизоде подкаста «IMO», который ведет брат Мишель Крэйг Робинсон, передает ABC News.
Поводом для предположений о разводе стало то, что Барак Обама появлялся на некоторых публичных мероприятиях один — в частности, на похоронах 39-го президента США Джимми Картера и инаугурации действующего главы государства Дональда Трампа.
Во вступлении подкаста Робинсон обратился к Бараку и Мишель Обаме со словами, что ему очень приятно видеть их вместе в одной комнате.
«Знаю, потому что если мы не вместе, все думают, что мы развелись», — ответила супруга 44-го президента США.
Мишель Обама ранее объясняла, что после ухода мужа с поста президента и взросления дочерей она почувствовала свободу в принятии решений и не считает обязательным присутствовать на всех мероприятиях. В эпизоде подкаста женщина подчеркнула, что за все время своего брака она ни разу не думала о том, чтобы оставить мужа.
Барак Обама занимал пост президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. Является первым главой государства из числа афроамериканцев, принадлежит к Демократической партии.
Барак и Мишель Обама поженились 3 октября 1992 года. У супругов двое детей — старшая дочь, Малия Энн, родилась в 1998 году, а младшая, Саша, появилась на свет в 2001-м.
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