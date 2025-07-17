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Военная операция на Украине ,  
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Израильский бренд Zielinski & Rozen ответил на обвинения в поддержке ВСУ

Zielinski & Rozen: компания не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen не поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не поставляет им свою продукцию, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте компании.

Накануне, 16 июля, депутат Госдумы Андрей Луговой направил депутатский запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой дать правовую оценку деятельности компании. Текст запроса опубликован в телеграм-канале Лугового.

В своем запросе депутат сослался на публикации одного из украинских телеграм-каналов, утверждающих, что Zielinski & Rozen регулярно поставляет свою продукцию ВСУ, а часть средств из сверхприбыли в 6,8 млрд руб. якобы направляет на финансирование и обеспечение украинской армии. Луговой обратился к надзорному ведомству с просьбой выяснить, насколько правдивы эти обвинения.

В Zielinski & Rozen назвали эти сведения провокационными и порочащими репутацию бренда. «Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию», — говорится в заявлении.

Представители Zielinski & Rozen подчеркнули, что компания осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим российским законодательством и никогда не совершала действий, направленных против интересов России и ее граждан.

В заявлении бренда говорится, что на фотографиях в публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к Zielinski & Rozen. Распространяемую ложную информацию о бренде в компании связали со своей борьбой с производителями контрафакта.

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Теги
Компании
Плугина Ирина
Израиль бренд парфюмерия ВСУ обвинения Андрей Луговой
ООО ЗЕЛИНСКИЙ И РОЗЕН ПАРФЮМЕРИЯ
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