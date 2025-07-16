Находившийся на Украине подросток воссоединился с родителями в России
Мальчик 13 лет вернулся с Украины к семье в Россию, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Воссоединение прошло при посредничестве Катара, Международного комитета Красного Креста и профильных ведомств.
«При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — передает ее слова «РИА Новости».
Как рассказала детский омбудсмен, в 2016 году бабушка по линии матери уехала с внуком на Украину. Позднее семья решила вернуть ребенка в Россию, поскольку воссоединиться с родителями хотел и сам мальчик.
В конце июня Львова-Белова сообщила, что Россия формирует свой список детей, которых планирует вернуть домой. Она тогда также уточнила, что до конца июня в свою страну вернутся пятеро детей из списка, которая Украина передала российской стороне на Стамбульских переговорах 2 июня. В списке было 330 фамилий детей.
Ранее, 10 июля, при посредничестве Катара в Россию вернулись еще двое детей, которые находились на территории Украины.
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