The Atlantic узнал об уничтожении 500 т печенья для детей Афганистана

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Белый дом приказал сжечь почти 500 т продовольствия вместо отправки за границу, поскольку завтра истекает срок годности продуктов, предназначенных для экстренной помощи, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. Это связано с приостановкой работы USAID.

Речь идет о высококалорийном печенье для детей в Афганистане и Пакистане, которое полностью удовлетворяет потребности детей младше пяти лет в питательных веществах. Его бы хватило, чтобы прокормить 1,5 млн детей в течение недели.

Печенье раздают в ситуациях, когда люди лишились жилья в результате стихийного бедствия или бежали от военных действий, а гуманитарные организации не успели подготовить достаточно кухонь для приготовления пищи.

Продовольствие было приобретено за $800 тыс., хранилось на складе в Дубае и должно было быть отправлено детям в этом году. Чиновники с января просили новое руководство USAID отправить печенье, пока оно оставалось пригодным для питания, выяснило The Atlantic.