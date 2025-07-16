The Atlantic узнал об уничтожении 500 т печенья для детей Афганистана
Белый дом приказал сжечь почти 500 т продовольствия вместо отправки за границу, поскольку завтра истекает срок годности продуктов, предназначенных для экстренной помощи, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. Это связано с приостановкой работы USAID.
Речь идет о высококалорийном печенье для детей в Афганистане и Пакистане, которое полностью удовлетворяет потребности детей младше пяти лет в питательных веществах. Его бы хватило, чтобы прокормить 1,5 млн детей в течение недели.
Печенье раздают в ситуациях, когда люди лишились жилья в результате стихийного бедствия или бежали от военных действий, а гуманитарные организации не успели подготовить достаточно кухонь для приготовления пищи.
Продовольствие было приобретено за $800 тыс., хранилось на складе в Дубае и должно было быть отправлено детям в этом году. Чиновники с января просили новое руководство USAID отправить печенье, пока оно оставалось пригодным для питания, выяснило The Atlantic.
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