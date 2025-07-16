В Верховной раде подрались депутаты. Видео

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В Верховной раде Украины произошла потасовка за трибуной: подрались два депутата — Алексей Гончаренко и глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Об этом сообщает издание «Страна».

В 2023 году Гончаренко заявил, что во время потасовки в Раде ему порвал брюки другой депутат, Николай Тищенко. Гончаренко в шутку добавил, что сделано это было «не зубами».

В 2021 году в Верховной раде между депутатами от партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» драка произошла после слов главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, что бедность на Украине закончится после того, как расстреляют ОПЗЖ.