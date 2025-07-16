Компании креативной индустрии Москвы удвоили заработок за пять лет

Историческая реконструкция «Рыцарского турнира в Новгороде» в кинопарке «Москино», март 2025 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Выручка компаний креативного сектора в Москве в 2024 году увеличилась на 103,8% по сравнению с 2019 годом и составила 6,7 трлн руб. Об этом рассказал на своем личном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Выросло и количество компаний, и их доля в московской экономике, добавил градоначальник. «Кино, музыка, видеоигры, издательское дело, дизайн, театр и реклама не только делают нашу жизнь ярче, но и успели заявить о себе как о важнейшем секторе городской экономики. Его доля в общем объеме валового регионального продукта в 2023 году достигла 10,1% и составила 3,3 трлн руб. За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере выросло на 11,7% и превысило уже 113 тыс. Соответственно, все больше москвичей находят себя в творческих профессиях», — уточнил мэр.

Так, в городе был создан кинокластер, который объединяет киностудию им. Горького, кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте и кинопарк на территории Новой Москвы. В прошлом году на площадках московского кинокластера прошли съемки около 120 проектов — и это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, добавил Собянин.

В рамках работы над кинокластером проводится ремонт площадок киностудии им. Горького на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также создаются новые натурные площадки в Новой Москве: если сейчас их 24, то к 2030 году будет 70, рассказал Собянин. Для профессионалов индустрии разработана специальная платформа на сайте «Москино», где можно в пару кликов арендовать площадку, узнать о грантах, взять на прокат костюмы и реквизит и многое другое. «За прошедший год платформой воспользовались 1,7 млн раз», — отметил мэр. А в рамках проекта «Лето в Москве» посетить киностудии и кинопарки могут все желающие: там проводятся мастер-классы, творческие вечера, лекции и экскурсии.

В столичной индустрии ИТ и видеоигр задействованы более 33 тыс. организаций, чья годовая выручка за 2024 год превысила 3,9 трлн руб., рассказал Собянин. Сейчас они испытывают дефицит кадров, так что столичные колледжи начали готовить разработчиков компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности. Кроме того, в Москве запустили акселератор «Фабрика видеоигр», где разработчики могут послушать лекции и вебинары и даже найти инвесторов. А в «Сколково» в этом году откроется первый в России кластер видеоигр и анимации с офисами, серверными, студиями захвата движения и звукозаписи, лекториями и другими необходимыми помещениями.

В Москве работают около 12 тыс. издательств, которые составляют 10,6% компаний в сфере креативных индустрий и за прошлый год показали выручку более 349,1 млрд рублей, заявил градоначальник. Они могут бесплатно представлять продукцию на ярмарке non/fiction, ездить на книжную ярмарку в Шанхай, встречаться с коллегами из разных стран в рамках Московской международной издательской недели, заключил мэр.