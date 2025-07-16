Паводки разрушили два моста на Колыме. Видео
Дорожные службы занимаются восстановлением движения по двум основным автодорогам: на трассе «Колыма» в районе Сусуманского и Ягоднинского округов, где движение приостановлено из-за разрушения моста через ручей Амбардах, и у мостового перехода через реку Чай-Урья автодороги Палатка — Кулу — Нексикан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
На этих участках ранее из-за паводков смыло мосты, сообщал в телеграм-канале руководитель ЦУР Магаданской области Павел Береговой.
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