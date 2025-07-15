Телеведущий Вяземский ответил на обвинения в оскорблении жителей Липецка

Юрий Вяземский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Автор программы «Умницы и умники» профессор Юрий Вяземский отверг обвинения в оскорблении жителей Липецкой области.

Агентство «ТОП68» ранее сообщало, что в эфире программы «Дело было в Пенькове» на телеканале «Новый век» Вяземский пошутил: «Если ты дурак — живи в Липецке». Отвечая на слова ведущего о том, что Липецк ранее был уездным городом Тамбовской губернии, которые приводит агентство, Вяземский сказал: «Вот когда вернете Липецк в Тамбовскую губернию, тогда и поговорим».

«Я в полной растерянности, потому что я не могу понять, почему я наехал на Липецк, в чем меня обвиняют. <...> Почему я их ругал? Я их не ругал. А как вы понимаете, смонтировать можно все что угодно. <…> Говорить-то не о чем, а мы говорим», — сказал Вяземский РБК.

По его словам, он давно ведет переговоры с Липецкой областью о сотрудничестве в рамках движения «Умницы и умники».