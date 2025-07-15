 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Телеведущий Вяземский ответил на обвинения в оскорблении жителей Липецка

Юрий Вяземский
Юрий Вяземский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Автор программы «Умницы и умники» профессор Юрий Вяземский отверг обвинения в оскорблении жителей Липецкой области.

Агентство «ТОП68» ранее сообщало, что в эфире программы «Дело было в Пенькове» на телеканале «Новый век» Вяземский пошутил: «Если ты дурак — живи в Липецке». Отвечая на слова ведущего о том, что Липецк ранее был уездным городом Тамбовской губернии, которые приводит агентство, Вяземский сказал: «Вот когда вернете Липецк в Тамбовскую губернию, тогда и поговорим».

«Я в полной растерянности, потому что я не могу понять, почему я наехал на Липецк, в чем меня обвиняют. <...> Почему я их ругал? Я их не ругал. А как вы понимаете, смонтировать можно все что угодно. <…> Говорить-то не о чем, а мы говорим», — сказал Вяземский РБК.

По его словам, он давно ведет переговоры с Липецкой областью о сотрудничестве в рамках движения «Умницы и умники».

Читайте РБК в Telegram.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Яна Баширова Яна Баширова
Липецк оскорбление обвинения телеведущий
Материалы по теме
В Липецке неизвестные избили преподавателя колледжа во время урока
Общество
СК проверит данные о побоях первоклассницы учительницей в Липецке
Общество
Силовики задержали двух осужденных, сбежавших из колонии в Липецке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Донбасские металлурги предупредили о кризисе в отрасли из-за убытков Бизнес, 00:01
В Думе предложили штрафы за доступ к «экстремистcким материалам» с VPN Политика, 15 июл, 23:51
Число пострадавших после столкновения электробусов в Москве выросло до 14 Город, 15 июл, 23:23
В Харькове прогремел седьмой взрыв Политика, 15 июл, 23:17
Госдума упростила признание объединений экстремистскими Политика, 15 июл, 23:10
Задержание начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода. Видео Общество, 15 июл, 23:06
Исторический музей извинился за значки с храмом Василия Блаженного Политика, 15 июл, 22:58
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Телеведущий Вяземский ответил на обвинения в оскорблении жителей Липецка Общество, 15 июл, 22:53
«Ъ» узнал, что Генпрокуратура требует запретить объединение хлебопеков Политика, 15 июл, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15 июл, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 15 июл, 22:12
Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27 Политика, 15 июл, 22:06
В Подмосковье пенсионеры и их внук насмерть отравились во время ремонта Общество, 15 июл, 21:54
Трамп заявил об отсутствии планов поставлять Украине дальнобойные ракеты Политика, 15 июл, 21:40