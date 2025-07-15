Киров запатентовал статус родины Ивана-царевича

Фрагмент картины «Иван-царевич на Сером Волке» (Фото: Виктор Васнецов / Государственная Третьяковская галерея)

Роспатент зарегистрировал знак, официально закрепивший за Кировом статус родины сказочного персонажа Ивана-царевича, сообщает пресс-служба региона в телеграм-канале.

Как отметил руководитель Дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Алексей Чепцов, вятская земля — родина братьев Васнецовых, в чьих работах широко представлены образы русских народных сказок.

«Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке», — это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче», — подчеркнул он.

Кроме того, зарегистрирован знак «3D Вятское царство». Оба знака предприниматели смогут использовать безвозмездно для продвижения продукции — на основании соглашения с дирекцией. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В июле прошлого года Роспатент зарегистрировал право географического указания башкирской пуховой шали (Дебет шәл). Это второй региональный бренд, который получил статус «географическое указание», от Башкирии. Первый — Мансуровский гранит, который зарегистрировали в 2023 году.

Правообладателем географического указания шали выступил Дом культуры Зианчуринского района Башкирии.