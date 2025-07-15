Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из «Вкусно — и точки» в Каменск-Шахтинске уволили сотрудника, который плюнул в бургер, пока готовил его для гостя, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Видео с моментом, когда молодой человек в форме сотрудника «Вкусно — и точка» плюет в бургер, выложил ранее телеграм-канал Baza.

В сообщении компании говорится, что «сотрудник, заснятый на видео, больше не работает на предприятии», так как «его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании».

Там также отметили, что компания «усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети».

По информации телеграм-канала, мужчина, который заснял кадры с инцидентом, — гость ресторана, которому не понравилось, как работник с ним разговаривал. Тогда он решил включить камеру и заснять молодого человека на видео.

Со слов экс-сотрудника, он плюнул в еду из-за угроз и оскорблений со стороны гостя. Он готовил еду для клиентов в зоне обслуживания автомобилей, когда одни из гостей принялись его оскорблять, требуя получить еду быстрее, а потом пригрозили ударить. Сотрудник рассказал руководству, но оно не отреагировало, и тогда он решил плюнуть.