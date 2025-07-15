Умер осужденный по делу о сгоревшей «Зимней вишне» пожарный
Скончался бывший начальник пожарного караула Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в марте 2018 года в «Зимней вишне». Он умер в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Генин в момент смерти находился в больнице, уточнили собеседники агентств.
РБК обратился за комментарием в СК Кемеровской области, министерство здравоохранения Кемеровской области
Заводский суд Кемерово вынес в октябре 2021 года приговоры фигурантам дела. Генин получил пять лет колонии общего режима по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В марте 2023-го в правоохранительных органах сообщили, что у него онкология. Позже Генина поместили в медучреждение.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось в кинозале на четвертом этаже, позже огонь распространился на весь ТЦ. Погибли 64 человека, среди них 37 детей, которые были заперты в зале кинотеатра.
Свыше 70 человек пострадали. Следствие пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты.
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