В московском метро приостановили движение на части зеленой ветки

Фото: Marius Becker / dpa / Global Look Press

На Замоскворецкой линии московского метро нет движения от «Белорусской» до «Театральной». Об этом сообщил дептранс Москвы.

В обратном направлении поезда едут с увеличенными интервалами, указали в ведомстве. Ранее там сообщали, что на центральном участке линии метро увеличены интервалы движения из-за человека на путях.