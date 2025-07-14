В Тбилиси при обрушении фасада здания погиб человек
В центре Тбилиси у станции метро «Вокзальная площадь» обрушился фасад пятиэтажного здания. Мэр грузинской столицы Каха Каладзе сообщил, что погиб один человек, еще один с ранениями доставлен в больницу.
«К сожалению, произошел несчастный случай, один человек погиб, один пострадал, он находится на лечении. Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте», — сказал мэр журналистам (цитата по Rustavi2).
На место происшествия, как сообщает 1tv.ge, уже прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Пожарные провели эвакуацию с территории вокруг обрушившегося здания, ведутся поисково-спасательные работы.
«МВД призывает граждан, а также представителей всех средств массовой информации, присутствующих на месте происшествия, подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении, которое распространило ведомство.
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов