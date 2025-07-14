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HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере

Фото: Warner Bros. Discovery
Фото: Warner Bros. Discovery

HBO запустил производство нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода, об этом стало известно из публикации на сайте Warner Bros.

Съемку сериала начали на студии компании в городе Ливсден в Великобритании. Как заявили в кинокомпании, премьера состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.

Паапа Эссиеду
Джанет Мактир
Ник Фрост
Джон Литгоу
Пол Уайтхауc
Люк Таллон
Паапа Эссиеду
Джанет Мактир
Ник Фрост
Джон Литгоу
Пол Уайтхауc
Люк Таллон
Паапа Эссиеду
(Фото: Fred Duval / Shutterstock)
Джанет Мактир
(Фото: David Heerde / Snapshot / Global Look Press)
Ник Фрост
(Фото: Jeff Spicer / Getty Images)
Джон Литгоу
(Фото: Tinseltown / Shutterstock)
Пол Уайтхауc
(Фото: Joel C Ryan / Invision / AP / ТАСС)
Люк Таллон
(Фото: Frank Augstein / AP / ТАСС)

Также в компании сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.

Роль Гарри Поттера в проекте сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.

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Теги
Александра Озерова
Гарри Поттер телесериал сериал HBO Великобритания
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