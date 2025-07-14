HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере
HBO запустил производство нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода, об этом стало известно из публикации на сайте Warner Bros.
Съемку сериала начали на студии компании в городе Ливсден в Великобритании. Как заявили в кинокомпании, премьера состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.
Также в компании сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.
Роль Гарри Поттера в проекте сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.
Читайте РБК в Telegram.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов