HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере

Фото: Warner Bros. Discovery

HBO запустил производство нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода, об этом стало известно из публикации на сайте Warner Bros.

Съемку сериала начали на студии компании в городе Ливсден в Великобритании. Как заявили в кинокомпании, премьера состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.

Паапа Эссиеду (Фото: Fred Duval / Shutterstock) Джанет Мактир (Фото: David Heerde / Snapshot / Global Look Press) Ник Фрост (Фото: Jeff Spicer / Getty Images) Джон Литгоу (Фото: Tinseltown / Shutterstock) Пол Уайтхауc (Фото: Joel C Ryan / Invision / AP / ТАСС) Люк Таллон (Фото: Frank Augstein / AP / ТАСС)

Также в компании сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.

Роль Гарри Поттера в проекте сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.