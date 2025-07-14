В Москве за три месяца одобрены пять новых проектов редевелопмента

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

Органы исполнительной власти Москвы во втором квартале (с апреля по июнь) 2025 года согласовали пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), что позволит создать около 8,7 тыс. новых рабочих мест в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, новые проекты КРТ реализуют на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы — в районах Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино, Бутырский и Южнопортовый. В рамках этих проектов планируется построить почти 346 тыс. кв. м общественно-деловой и социальной инфраструктуры. Все решения принимались с учетом востребованности объектов в конкретных локациях, приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Столичная программа КРТ подразумевает возвращение бывших промзон и неэффективно используемых территорий в экономический оборот города. Там возводят современную недвижимость различного назначения (жилого, делового, промышленного, социального) и проводят всю необходимую инфраструктуру. «Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты КРТ, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань», — добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.

Программа КРТ существует в столице уже пять лет. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программа КРТ позволяет формировать многофункциональные городские кварталы, интегрированные в городскую среду.