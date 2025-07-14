Мавзолей Ленина и некрополь 19 июля закроют для посетителей
В субботу, 19 июля, будут недоступны для посетителей мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены, сообщили РБК в Федеральной службе охраны.
«19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
Причины, по которым вводят ограничения, пресс-служба не уточнила.
В конце мая Министерство культуры России заключило контракт на сумму в размере 19,6 млн руб. на проведение реставрационных работ в Мавзолее Ленина. Как было указано в тендере, завершение всех предусмотренных контрактом мероприятий намечено на 19 июня 2027 года.
Мавзолей Владимира Ленина — памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. Внутри траурного зала размещен саркофаг с забальзамированным телом В.И. Ульянова-Ленина (1870–1924), основателя Советского государства. Мавзолей включает три яруса, один из которых расположен под землей и занимает площадь около 3,2 тыс. кв. м.
Некрополь у Кремлевской стены — это мемориальное кладбище на Красной площади в Москве, где захоронены выдающиеся деятели СССР и России. Некрополь включает колумбарий с урнами в стене и отдельные могилы с памятниками.
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