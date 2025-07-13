В Забайкалье двое детей погибли при обвале земли на песчаном карьере

Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае из-за обвала грунта погибли 10-летний мальчик и 11-летняя девочка, их тела обнаружили на территории бывшего песчаного карьера в районе села Малета Петровск-Забайкальского округа, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в телеграм-канале.

«По данным следствия, четверо малолетних детей играли без присмотра взрослых на территории бывшего песчаного карьера. Из-за обвала грунта двое детей оказались засыпанными и погибли», — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение по неосторожности смерти двум лицам). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В мае в Геленджике из-за обвала грунта на стройке трое человек оказались под завалами, еще четверо пострадали. Прокуратура организовала проверку. Работы проводила строительная компания ООО «Велестрой». «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что есть один погибший. Все рабочие — граждане Киргизии. По данным телеграм-канала Kub Mash, рабочие убирали на склоне грунт и строительный мусор.